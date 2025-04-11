УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:52

В Свердловской области с начала года выдано порядка 135 тысяч выписок о кадастровой стоимости

УрБК, Екатеринбург,16.09.2025. В Свердловской области с начала года выдано порядка 135 тыс. выписок из ЕГРН о кадастровой стоимости. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Лариса Шатунова, сообщает региональная пресс-служба ведомства.

«Кадастровая стоимость — результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов. Такая стоимость необходима, в первую очередь, для целей налогообложения. Также она используется в иных целях, например, для определения арендной платы за земельный участок, который находится в публичной собственности, для определения цены при продаже земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности», — разъяснила Л. Шатунова.

Она уточнила, что для получения информации об объектах недвижимости, в том числе об изменении кадастровой стоимости, можно воспользоваться новым цифровым геоинформационным ресурсом — Единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» (НСПД)

Кроме того, сведения о кадастровой стоимости могут быть получены в форме официального документа в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в которой в том числе указывается дата начала применения кадастровой стоимости.

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.
