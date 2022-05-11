Уральские таможенники с начала 2023 года возбудили 39 уголовных дел по факту контрабанды

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. С начала 2023 года Уральское таможенное управление возбудило 55 уголовных дел. Из них 39 связаны с контрабандой. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге исполняющий обязанности заместителя начальника Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.
«По уголовным составам отмечается увеличение возбужденных дел по контрабанде стратегически важных товаров, наличных денег, по фактам совершения незаконных валютных операций. В частности, пресечены два десятка преступлений, связанных с незаконным вывозом из РФ лесоматериалов объемом порядка 8 тыс. кубометров стоимостью более 52 млн руб. По оконченным уголовным делам в текущем году за контрабанду хвойных пиломатериалов осуждены два гражданина РФ», — отметил спикер.
Также в текущем году предотвращена попытка контрабанды 13 т нефрита. Помимо этого — незаконные перевозки моторного масла общим объемом 21 т и стоимостью более 10 млн руб.
Было изъято более 1 кг наркотических и 1,5 кг сильнодействующих веществ при попытке ввезти их на территорию России. По этим случаям возбуждено восемь уголовных дел.
Еще шесть уголовных дел связаны со статьями о незаконных валютных операциях. Одно уголовное дело — по контрабанде наличных средств. Общая сумма денег в этих делах превысила 23 млн руб.
По административным делам наблюдается рост на 62%. Всего возбуждено 6 тыс. дел об административных правонарушениях. В сфере торгового оборота рост составил 71%, среди нарушений, совершаемых физическими лицами, — 44%.
Среди нарушений в сегменте торгового оборота большая часть связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, несоблюдением порядка таможенного транзита, а также требований таможенной процедуры. Среди совершаемых физическими лицами нарушений 61% дел возбужден по фактам нарушения запретов и ограничений, 12% — по фактам перемещения наличных денег.
«По результатам рассмотрения данных дел в половине случаев применены наказания в виде устного предупреждения, из которых в 80% случаев для субъектов малого и среднего предпринимательства устное предупреждение вынесено взамен штрафной санкции», — добавил С. Веретенников.
В результате работы правоохранительных таможенных подразделений Уральского региона в федеральный бюджет дополнительно начислено более 210 млн руб. Конфискованы товары стоимостью порядка 7 млн руб.
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