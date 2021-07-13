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Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. Обвинительное заключение утвердила Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, женщина организовала незаконный вывоз 1,2 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород в Казахстан и Кыргызстан. Стоимость грузов — 16 млн руб. При перевозке обвиняемая указывала недостоверные сведения о происхождении товара. Уточним, что пиломатериалы хвойных пород — стратегически важный ресурс.

Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» рассмотрит Карталинский городской суд Челябинской области.
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