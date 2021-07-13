Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.07.2021. В Челябинской области задержали индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга при ...02.07.2021 В Челябинской области за контрабанду 320 куб. метров леса осужден житель Екатеринбурга
УрБК, Челябинск, 02.07.2021. Троицкий районный суд Челябинской области вынес приговор жителю Екатеринбурга, который ...15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...11.06.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде 100 кубометров леса
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о контрабанде 100 ...23.12.2019 Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку и штрафу за контрабанду леса на сумму в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В Свердловской области местная жительница признана виновной в контрабанде за границу ...