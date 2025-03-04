Свердловчанина обвиняют в контрабанде лесоматериалов стоимостью более 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Свердловской области, обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства. По версии органа дознания, обвиняемый организовал незаконный вывоз лесоматериалов хвойных пород объемом более 36,4 кубометра стоимостью свыше 350 тыс. руб., предоставив недостоверные товаросопроводительные документы. Дело передано в Троицкий городской суд Челябинской области.

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