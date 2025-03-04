Свердловчанина обвиняют в контрабанде лесоматериалов стоимостью более 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...06.11.2024 В Челябинской области пресечена попытка вывоза из страны более 100 кубометров хвойного лесоматериала
УрБК, Челябинск, 06.11.2024. Инспекторы Челябинского таможенного управления не допустили вывоз более 100 кубометров ...23.01.2024 Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...