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Свердловчанина обвиняют в контрабанде лесоматериалов стоимостью более 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Свердловской области, обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии органа дознания, обвиняемый организовал незаконный вывоз лесоматериалов хвойных пород объемом более 36,4 кубометра стоимостью свыше 350 тыс. руб., предоставив недостоверные товаросопроводительные документы.

Дело передано в Троицкий городской суд Челябинской области.
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