Свердловчанина обвиняют в контрабанде леса на сумму свыше 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Мужчину подозревают в нарушении части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически значимых ресурсов в крупных размерах», сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие утверждает, что в октябре 2024 года обвиняемый организовал незаконный вывоз с территории России в зарубежное государство лесоматериалов хвойных пород общим объемом более 29,1 кубометров стоимостью свыше 300 тыс. руб. Для этого он подготовил подложные документы, где содержались недостоверные сведения о количестве перемещаемой древесины.



Дело передано в Троицкий городской суд Челябинской области для дальнейшего разбирательства.