Свердловчанина обвиняют в контрабанде леса на сумму свыше 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. ...07.03.2024 Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду более 380 кубометров лесоматериала на сумму свыше 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ...23.01.2024 Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...