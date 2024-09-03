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Свердловчанина обвиняют в контрабанде леса на сумму свыше 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области. Мужчину подозревают в нарушении части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически значимых ресурсов в крупных размерах», сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что в октябре 2024 года обвиняемый организовал незаконный вывоз с территории России в зарубежное государство лесоматериалов хвойных пород общим объемом более 29,1 кубометров стоимостью свыше 300 тыс. руб. Для этого он подготовил подложные документы, где содержались недостоверные сведения о количестве перемещаемой древесины.

Дело передано в Троицкий городской суд Челябинской области для дальнейшего разбирательства.
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