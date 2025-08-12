УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Екатеринбуржца осудили за контрабанду леса с ущербом 6,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Жителя Екатеринбурга осудили за контрабанду лесоматериалов с ущербом 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд выяснил, что он в 2022-2024 годы организовал незаконный вывоз за границу лесоматериалов хвойных пород общим объемом более 540 куб. м.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, осужденного обязали выплатить сумму, эквивалентную стоимости незаконно перемещенных пиломатериалов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.08.2025 В Екатеринбурге суд вынес приговор за контрабанду леса стоимостью более 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор за контрабанду леса стоимостью ...

20.05.2025 В Челябинской области вынесли приговор свердловчанину за контрабанду 29 кубометров леса

УрБК, Челябинск, 20.05.2025. Троицким городским судом Челябинской области вынесен приговор в отношении 34-летнего ...

07.04.2025 Суд обязал свердловчанина выплатить более 5 млн рублей за контрабанду хвойных лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Суд обязал жителя Свердловской области выплатить государству 5,2 млн руб. за ...

22.08.2024 В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тыс. рублей предпринимателя из ХМАО за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...

07.03.2024 Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду более 380 кубометров лесоматериала на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.