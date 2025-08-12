Екатеринбуржца осудили за контрабанду леса с ущербом 6,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Жителя Екатеринбурга осудили за контрабанду лесоматериалов с ущербом 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Суд выяснил, что он в 2022-2024 годы организовал незаконный вывоз за границу лесоматериалов хвойных пород общим объемом более 540 куб. м.



Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, осужденного обязали выплатить сумму, эквивалентную стоимости незаконно перемещенных пиломатериалов.