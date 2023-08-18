Жительница Свердловской области осуждена за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...13.07.2021 Житель Екатеринбурга осужден условно за контрабанду пиломатериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 13.07.2021. В Челябинской области задержали индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга при ...02.07.2021 В Челябинской области за контрабанду 320 куб. метров леса осужден житель Екатеринбурга
УрБК, Челябинск, 02.07.2021. Троицкий районный суд Челябинской области вынес приговор жителю Екатеринбурга, который ...22.01.2021 Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли вывоз в Узбекистан пиломатериалов на сумму 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Екатеринбургские таможенники пресекли незаконный вывоз в Узбекистан пиломатериалов из ...23.12.2019 Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку и штрафу за контрабанду леса на сумму в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В Свердловской области местная жительница признана виновной в контрабанде за границу ...