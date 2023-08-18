Жительница Свердловской области осуждена за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Челябинской области Карталинский городской суд вынес приговор жительнице Тавды (Свердловская область), которая признана виновной в контрабанде пиломатериалов хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Как было установлено в суде, с 10 мая 2021 по 15 мая 2023 года женщина организовала незаконный вывоз в Казахстан и Кыргызстан более 1,2 тыс. кубометров пиломатериалов, которые признаны стратегически важным ресурсом. Их стоимость составила свыше 16 млн руб. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».



«Приговором суда обвиняемой, с учетом мнения государственного обвинителя, а также совокупности смягчающих вину обстоятельств, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.