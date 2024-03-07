Двоих жителей Свердловской области приговорили к штрафу в 400 млн рублей за контрабанду

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ...03.10.2023 Жительница Свердловской области осуждена за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Челябинской области Карталинский городской суд вынес приговор жительнице Тавды ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...13.07.2021 Житель Екатеринбурга осужден условно за контрабанду пиломатериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 13.07.2021. В Челябинской области задержали индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга при ...27.06.2017 В Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана осужден за контрабанду лесоматериалов стоимостью 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 47-летнего ...