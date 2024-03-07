Двоих жителей Свердловской области приговорили к штрафу в 400 млн рублей за контрабанду

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Троицкий городской суд Челябинской области признал двоих жителей Свердловской области виновными по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Они были приговорены к семи годам лишения свободы условно и оштрафованы на 200 млн руб. каждый, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, обвиняемые в июле-ноябре 2021 года незаконно вывезли из РФ лесоматериалы хвойных пород объемом более 1 тыс. 600 кубометров и стоимостью свыше 16 млн руб. Данное сырье является стратегически важным ресурсом.