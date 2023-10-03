Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду более 380 кубометров лесоматериала на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Суд установил, что обвиняемый в период с 13 по 30 декабря 2022 года под видом исполнения внешнеэкономического контракта, предоставляя в центр электронного декларирования уральского таможенного поста декларации с недостоверными сведениями о породном составе древесины, организовал незаконное перемещение из Свердловской области в Республику Таджикистан лесоматериалов хвойных пород объемом более 380 кубометров стоимостью свыше 3,8 млн руб.



Приговором суда обвиняемому с учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 тыс. руб.