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Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду более 380 кубометров лесоматериала на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемый в период с 13 по 30 декабря 2022 года под видом исполнения внешнеэкономического контракта, предоставляя в центр электронного декларирования уральского таможенного поста декларации с недостоверными сведениями о породном составе древесины, организовал незаконное перемещение из Свердловской области в Республику Таджикистан лесоматериалов хвойных пород объемом более 380 кубометров стоимостью свыше 3,8 млн руб.

Приговором суда обвиняемому с учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 тыс. руб.
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