Житель Екатеринбурга осужден за контрабанду более 380 кубометров лесоматериала на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Челябинской области Карталинский городской суд вынес приговор жительнице Тавды ...14.02.2023 В Екатеринбурге гражданин Узбекистана получил условный срок за контрабанду древесины на сумму 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 года лишения свободы условно ...11.11.2022 Предприниматель из Екатеринбурга приговорен к условному сроку и оштрафован на 600 тыс. рублей за контрабанду леса на 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Екатеринбурге осужден 28-летний местный предприниматель за 11 эпизодов контрабанды ...02.07.2021 В Челябинской области за контрабанду 320 куб. метров леса осужден житель Екатеринбурга
УрБК, Челябинск, 02.07.2021. Троицкий районный суд Челябинской области вынес приговор жителю Екатеринбурга, который ...23.12.2019 Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку и штрафу за контрабанду леса на сумму в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В Свердловской области местная жительница признана виновной в контрабанде за границу ...