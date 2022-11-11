В Екатеринбурге гражданин Узбекистана получил условный срок за контрабанду древесины на сумму 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 350 тыс. руб. гражданина Узбекистана, который занимался контрабандой древесины. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



Установлено, что в период с октября 2019 по июнь 2020 года, будучи в Красноуральске, мужчина по двум внешнеэкономическим контрактам организовал поставку в Узбекистан более 688 кубометров лесоматериалов хвойных пород. Груз общей стоимостью более 5 млн руб. был приобретен у неустановленных лиц и не учтен в предусмотренном законом порядке. Чтобы подтвердить законность происхождения лесоматериала, осужденный направлял в уральскую таможню документы с недостоверной информацией.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, в крупном размере». Попытка стороны защиты обжаловать приговор в Свердловском областном суде была безуспешной.