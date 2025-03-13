УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:24

Суд обязал свердловчанина выплатить более 5 млн рублей за контрабанду хвойных лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Суд обязал жителя Свердловской области выплатить государству 5,2 млн руб. за контрабанду свыше 680 куб. м хвойных лесоматериалов, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», по которому мужчину признали виновным.

Суд первой инстанции взыскал с осужденного всю сумму ущерба. Свердловский облсуд оставил это решение без изменений.

Также отмечается, что на имущество осужденного был наложен арест. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2025 Свердловчанина обвиняют в контрабанде лесоматериалов стоимостью более 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя ...

22.08.2024 В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тыс. рублей предпринимателя из ХМАО за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...

24.05.2024 Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по ...

23.01.2024 Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...

25.08.2020 В Свердловской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт поставки лесоматериалов пихтовых ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (151)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18