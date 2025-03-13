Суд обязал свердловчанина выплатить более 5 млн рублей за контрабанду хвойных лесоматериалов

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УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...

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УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт поставки лесоматериалов пихтовых ...