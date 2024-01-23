Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в контрабанде лесоматериалов. Сумма ущерба составила более 3 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в 2020-2022 годах обвиняемый произвел незаконный вывоз за рубеж лесоматериалов объемом более 260 кубометров. При этом в сопроводительных документах были указаны недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.



В отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».