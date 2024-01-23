Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...25.08.2020 В Свердловской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт поставки лесоматериалов пихтовых ...04.03.2020 Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз в Азербайджан лесоматериалов на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку лесоматериалов из ...