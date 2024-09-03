В суд Екатеринбурга прокуратура передала дело о контрабанде более 1,2 тыс. кубометров деревьев на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. куб. м деревьев на сумму свыше 10 млн руб.



Как установило следствие, житель Среднего Урала с августа 2022 по май 2023 года незаконно перевозил на автомобиле и поездах партии хвойных деревьев. Общий объем пиломатериалов составил свыше 1,2 тыс. куб. м. Стоимость перевезенных деревьев составила более 10 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Транспортная прокуратура передала уголовное дело в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.