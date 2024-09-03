В суд Екатеринбурга прокуратура передала дело о контрабанде более 1,2 тыс. кубометров деревьев на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...23.01.2024 Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...25.08.2020 В Свердловской области возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Свердловская транспортная прокуратура выявила факт поставки лесоматериалов пихтовых ...11.06.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде 100 кубометров леса
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о контрабанде 100 ...