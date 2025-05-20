В Екатеринбурге суд вынес приговор за контрабанду леса стоимостью более 2,1 млн рублей

В Челябинской области вынесли приговор свердловчанину за контрабанду 29 кубометров леса

В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконный вывоз леса

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тыс. рублей предпринимателя из ХМАО за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...