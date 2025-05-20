В Екатеринбурге суд вынес приговор за контрабанду леса стоимостью более 2,1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 20.05.2025. Троицким городским судом Челябинской области вынесен приговор в отношении 34-летнего ...16.12.2024 В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконный вывоз леса
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Верх–Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал директора коммерческой организации ...22.08.2024 В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тыс. рублей предпринимателя из ХМАО за контрабанду лесоматериалов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...24.07.2024 Суд оштрафовал трех свердловчан на 350 тыс. рублей за контрабанду леса стоимостью 6,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными трех жителей Свердловской ...24.05.2024 Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по ...