УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге суд вынес приговор за контрабанду леса стоимостью более 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор за контрабанду леса стоимостью более 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, иностранный гражданин 7 и 18 мая 2023 года незаконно вывез из РФ в Узбекистан более 210 куб. м пиломатериалов хвойной породы. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда стратегически важных ресурсов, в крупном размере».

Ему был назначен штраф в размере 500 тыс. руб., а также были конфискованы в доход государства денежные средства, эквивалентные стоимости незаконно перевезенных материалов в сумме свыше 2,1 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2025 В Челябинской области вынесли приговор свердловчанину за контрабанду 29 кубометров леса

УрБК, Челябинск, 20.05.2025. Троицким городским судом Челябинской области вынесен приговор в отношении 34-летнего ...

16.12.2024 В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконный вывоз леса

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Верх–Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал директора коммерческой организации ...

22.08.2024 В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тыс. рублей предпринимателя из ХМАО за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф на 37-летнего предпринимателя из ...

24.07.2024 Суд оштрафовал трех свердловчан на 350 тыс. рублей за контрабанду леса стоимостью 6,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными трех жителей Свердловской ...

24.05.2024 Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18