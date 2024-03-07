Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ...23.01.2024 Жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города ...18.08.2023 Жительница Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Жительница Тавды предстанет перед судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов. ...18.06.2014 Суд оштрафовал гражданина за незаконный вывоз леса с территории Свердловской области на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал 43-летнего серовчанина за ...