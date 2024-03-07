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Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и оштрафовал на 350 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что «обвиняемый представил в таможенный орган декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения о происхождении экспортируемых пиломатериалов из сосны и незаконно переместил в Республику Узбекистан пиломатериалы хвойной породы — сосна, общей стоимостью свыше 3 млн руб.».
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