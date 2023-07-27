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Вчера, 14:59

Сотрудники Уральской таможни с начала года возбудили 6 тыс. административных дел

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. За прошедшие пять месяцев 2024 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили около 6 тыс. дел об административных нарушениях, что на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

Основная часть (около 70%) административных правонарушений приходится на недекларирование или недостоверное декларирование товаров или валюты.

За тот же период таможенники возбудили 55 уголовных дел. Они возбуждались по фактам незаконных валютных операций, уклонений от уплаты таможенных платежей, контрабанды запрещенных веществ, товаров военного назначения, лесоматериалов и пушнины.

Также было пресечено более 2,5 тыс. нарушений таможенных правил, из которых свыше 1,5 тыс. совершено физлицами.
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