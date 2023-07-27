Сотрудники Уральской таможни с начала года возбудили 6 тыс. административных дел

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-июнь 2023 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили 69 ...11.05.2022 Размер неуплаченных таможенных платежей по возбужденным на Урале уголовным делам вырос в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Сотрудники Уральской оперативной таможни подвели итоги работы за I квартал этого года. ...17.02.2022 Уральские таможенники в 2021 году возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота валюты на сумму 217 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. В 2021 году сотрудники Уральской таможни возбудили девять уголовных дел по факту ...17.02.2022 Уральские таможенники в 2021 году назначили штрафов нарушителям на 956 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Сотрудниками Уральской оперативной таможни в 2021 году было возбуждено 8,5 тыс. дел об ...17.11.2021 Кольцовская таможня с начала года возбудила 772 дела об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина за девять месяцев 2021 года ...