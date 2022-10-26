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Вчера, 12:41

Уральская оперативная таможня отмечает рост числа преступлений на 4%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Уральская оперативная таможня за 2022 год зарегистрировала на 4% больше преступлений, чем годом ранее. Из них более трети — дела экономической направленности, 66% — о контрабанде, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Большая часть дел о контрабанде связана с незаконным перемещением лесоматериалов (44%), запрещенных веществ (41%) и товаров военного назначения (11%).

Число экономических дел выросло в два раза. Речь идет об уклонении от уплаты таможенных платежей (31%), совершении незаконных финансовых операций (27%) и незаконном образовании юридических лиц (39%).

«Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили схемы уклонения от уплаты платежей при ввозе оборудования, автомобилей для личного пользования, экспорте лесоматериалов, использовании недействительных документов при осуществлении валютных операций», — говорится в сообщении.

Размер уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам достиг 132,2 млн руб., что в два раза превышает показатель 2021 года.

«В 2022 году удалось сохранить высокий уровень раскрываемости преступлений: подавляющее большинство уголовных дел (98%) раскрыты на стадии их пресечения и расследования. По результатам деятельности в федеральный бюджет дополнительно начислено 320 млн руб., фактически перечислено — 245 млн руб.», — отметил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.

По административным делам также наблюдается рост на 8%. В основном он связан с нарушением таможенных правил. Например, на 66% выросло количество выявленных фактов недостоверного декларирования товаров, а также более чем в три раза — фактов недекларирования наличных денежных средств.

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