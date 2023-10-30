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30.10.2023

Уральские таможенники c начала года завели 42 уголовных дела по факту незаконного вывоза леса

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Уральские таможенники в 2023 году зафиксировали рост числа уголовных дел, связанных с незаконным вывозом леса (плюс 58% год к году). По фактам контрабанды более 17 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью 115 млн руб. было возбуждено 42 уголовных дела, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Также был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 4 млн руб. при декларировании вывозимого леса. Одна из организаций Свердловской области умышленно занизила стоимость транспортных расходов по перевозке нескольких партий лесоматериалов объемом почти 18,5 тыс. кубометров. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — говорится в сообщении.

Наиболее частые административные нарушения при вывозе древесины — недекларирование или недостоверное декларирование. В целом уральским лесозаготовителям назначили штрафы и конфисковали предметы нарушений на сумму 13,5 млн руб.
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