Уральские таможенники c начала года завели 42 уголовных дела по факту незаконного вывоза леса

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-сентябрь из Уральского федерального округа (УрФО) было экспортировано более 1 ...17.02.2022 В 2021 году уральские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу леса на сумму 32 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. В 2021 году сотрудниками Уральской оперативной таможни было возбуждено 35 уголовных дел ...14.04.2017 Уральские таможенники возбудили дело по факту уклонения от платежей при экспорте леса на сумму 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2017. Уральская оперативная таможня возбудила очередное уголовное дело по факту уклонения от ...06.04.2017 В Екатеринбурге пресекли контрабанду лесоматериалов на сумму свыше 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. В марте 2017 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили попытку незаконного ...12.10.2016 Екатеринбургская таможня с начала года выявила при экспорте леса нарушения на 128 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2016. Екатеринбургская таможня с начала 2016 года выявила при экспорте леса правонарушения на ...