Более половины возбужденных Уральской оперативной таможней уголовных дел в 2023 году касаются контрабанды стратегически важных грузов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-июнь 2023 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили 69 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Более половины дел связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов. Пресечен ввоз 100 т нефрита стоимостью свыше 12 млн руб., 21 т рыбных консервов (3,5 млн руб.), более 9 тыс. кубометров древесины (60 млн руб.).



Также по уголовным делам изъято 0,5 т технического минерального масла, которое хотели вывезти в Казахстан. В полтора раза относительно прошлого года выросло число дел об административных правонарушениях.



«Таможнями Уральского региона пресечено более 2,9 тыс. нарушений таможенного законодательства, 2,6 тыс. — в сфере государственного статистического учета, более 660 валютных правонарушений. Почти в половине случаев наказания в виде штрафов заменяли предупреждением. В целом, по результатам правоохранительной деятельности, в федеральный бюджет дополнительно начислено ранее неуплаченных таможенных платежей и назначено штрафов на сумму 233,4 млн руб.», — отметил начальник оперативной таможни Кирилл Дунаев.



В федеральную собственность обращены товары общей стоимостью более 34 млн руб. Это больше, чем за весь 2022 год. Грузы переданы в социальные центры.