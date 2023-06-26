Более половины возбужденных Уральской оперативной таможней уголовных дел в 2023 году касаются контрабанды стратегически важных грузов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. С начала 2023 года Уральское таможенное управление возбудило 55 уголовных дел. Из них ...25.01.2023 Уральская оперативная таможня отмечает рост числа преступлений на 4%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Уральская оперативная таможня за 2022 год зарегистрировала на 4% больше преступлений, ...11.05.2022 Размер неуплаченных таможенных платежей по возбужденным на Урале уголовным делам вырос в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Сотрудники Уральской оперативной таможни подвели итоги работы за I квартал этого года. ...18.12.2019 Из Свердловской области в Узбекистан пытались незаконно вывезти лес стоимостью 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Предприниматель из Узбекистана пытался незаконно вывезти из Свердловской области более ...10.10.2016 Уральские таможенники с начала года доначислили 285 млн рублей в федеральный бюджет
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. В результате работы оперативных подразделений таможен Уральского таможенного управления ...