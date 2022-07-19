Суды Свердловской области стали чащи прибегать к альтернативным вариантам наказаний

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловский областной суд поступило 14 уголовных ...21.02.2022 За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел, что на 7% больше, ...20.02.2018 В Свердловской области в 2017 году районные суды рассмотрели на 3% больше уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2018. В 2017 году районные суды Свердловской области рассмотрели 15 тыс. 549 уголовных дел. В ...09.12.2016 В Свердловской области за 9 месяцев за коррупцию осудили 278 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2016. За 9 месяцев 2016 года суды Свердловской области рассмотрели 295 уголовных дел ...19.02.2013 В 2012 году в суды Свердловской области поступило около 500 тыс. дел
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2013. В 2012 году в суды Свердловской области поступило 476 974 дела, без учета жалоб и иных ...