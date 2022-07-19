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Вчера, 18:01

Суды Свердловской области стали чащи прибегать к альтернативным вариантам наказаний

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В январе-июне 2023 года суды Свердловской области стали реже прибегать к реальному лишению свободу и чаще отдавать предпочтение альтернативным вариантам. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Районные и городские суды в отчетный период приговорили к реальному лишению свободы на 900 человек меньше, чем в I полугодии 2022 года. Доля условных сроков сократилась с 16,8% до 12,2% — такое наказание получил 821 человек.

Мировые судьи вынесли решение о реальном сроке в отношении 305 граждан. Это на 219 меньше, чем годом ранее. Условный срок получили 4,96% осужденных.

«Судами активно применяются альтернативные лишению свободы виды наказаний, такие как ограничение свободы, исправительные работы. Если в первом полугодии 2022 года наказание в виде принудительных работ было назначено только 15 лицам, то в первом полугодии этого года этот вид наказания назначен 820 осужденным», — говорится в сообщении.

Всего за январь-июнь 2023 года суды Свердловской области окончили производство по 11 тыс. 075 делам. В отношении 10 тыс. 728 лиц были постановлены итоговые судебные решения в виде приговора, постановления о применении принудительных мер медицинского характера либо о прекращении дела.
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