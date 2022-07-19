Суды Свердловской области стали чащи прибегать к альтернативным вариантам наказаний

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловский областной суд поступило 14 уголовных ...

В Свердловском областном суде в I полугодии 2022 года зафиксировали снижение количества поступивших уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел, что на 7% больше, ...

За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел

В Свердловской области в 2017 году районные суды рассмотрели на 3% больше уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2018. В 2017 году районные суды Свердловской области рассмотрели 15 тыс. 549 уголовных дел. В ...