В I полугодии 2023 года свердловчане подали более 13 тыс. жалоб на действия чиновников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года специалисты районных и городских судов Среднего Урала рассмотрели 12 тыс. 315 административных дел и 778 материалов, связанных с исполнением решений и организацией административного судопроизводства. Это на 3% и 10% больше показателей за аналогичный период прошлого года соответственно, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В общей массе рассмотренных судами административных дел по-прежнему превалируют дела по искам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Их доля составила 55% от всех рассмотренных дел, а количество возросло на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего — 79,2% — административными ответчиками выступают судебные приставы-исполнители», — цитирует пресс-служба заместителя председателя Свердловского областного суда по административным делам Ирину Силину.



Также сообщается, что всего в I полугодии 2023 года мировые судьи вынесли 23 тыс. 866 судебных приказов о взыскании обязательных платежей. Это почти в три раза меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.