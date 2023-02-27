В I полугодии 2023 года свердловчане подали более 13 тыс. жалоб на действия чиновников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года мировые судьи Свердловской области чаще рассматривали дела по ...27.02.2023 Свердловские суды за 2022 год рассмотрели более 1,37 млн дел
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские суды и мировые судьи Свердловской области рассмотрели ...06.08.2021 Свердловский облсуд зафиксировал рост апелляций на действия и бездействие органов госвласти
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. В административной коллегии Свердловского областного суда зафиксировали в I полугодии ...01.02.2019 Жители Свердловской области чаще всего оспаривают в суде кадастровую оценку, постановления ГИБДД и действия судебных приставов
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2018 ...19.07.2018 За полгода свердловчане обжаловали почти 700 постановлений ГИБДД и действий судебных приставов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. За 6 месяцев 2018 года судебной коллегией по административным делам Свердловского ...