Сегодня, 11:11

Свердловчане стали чаще путешествовать по малым городам

Свердловчане нынешним летом стали чаще отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от популярных туристических центров. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Аналитики рассказали, что миллениалы активно выбирают новые форматы размещения: деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Также растет популярность избинга — размещения в домах в традиционном русском стиле.

При этом число бронирований в малых городах за год увеличилось примерно на 7-15%. Чаще всего свердловчане посещают места с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15%, в Пскове и Кисловодске — на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7%, а в Сергиевом Посаде — на 5%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на «Островке» путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом. Такие поездки становятся возможностью глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Эксперты отмечают, что избинг стал одним из главных трендов сезона: в Свердловской области этим летом трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос на 71% по сравнению с июнем-августом 2024-го. Наибольший интерес к «тихому туризму» проявляют свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 43% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 45-54 лет (25%) и 25-34 лет (19%). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 13%.

Отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 61% от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 39%.

«Туристам важно оставаться на связи — делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», — говорит технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Фото Полины Достоваловой
