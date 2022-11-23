Студенты «апгрейдят» избы

С ноября 2022 года в Екатеринбурге проходит коллаборация между факультетом социальной психологии Гуманитарного университета (специальности «Реклама и связи с общественностью» и «Социальный сервис и туризм») и Туристическим комплексом «Мариинские избы», собственником и идейным вдохновителем которого является известный предприниматель, владелец группы компаний «Пенетрон» Игорь Черноголов.



По инициативе Игоря Черноголова студенты посетили туристический комплекс, где в ходе подробной экскурсии получили подробную информацию о его структуре, принципах работы и маркетинговой стратегии. Учащиеся Гуманитарного университета также сами собирали данные для первоначального анализа, оценивали по специальным методикам текущее состояние дел в ТК.







В день посещения в Мариинских избах был организован своеобразный «студенческий кампус», проведен мозговой штурм, в ходе которого студенты предложили варианты развития комплекса. Главные идеи, озвученные на мозговом штурме, легли в дальнейшем в основу восьми полномасштабных проектов, основанных на ресурсах, имеющихся в «Мариинских избах». Например, предварительная идея проведения многодневных психологических тренингов и семинаров в итоге развернулась в стратегию постоянно действующего «Женского клуба» на базе комплекса бань и коттеджей, который позволит регулярно и прогнозируемо привлекать дополнительную аудиторию на многодневные мероприятия.



Следует отметить, что студенты во время работы над проектами провели тщательный мониторинг и выявили ряд проблем, вызовов для туристического комплекса. В какой-то степени выбранная схемотехника «вызов-решение-прибыль» определила методический подход, который был применен студентами профильных специальностей для разработки проектов.







Проекты были представлены учредителю в начале декабря 2022 года, получили его личное одобрение и после доработки были переданы в «Мариинские избы» для реализации. Со своей стороны, руководство ТК озвучило намерение включить студентов в реализацию проектов в ходе производственной практики и дипломных и иных квалификационных работ.



Вызовы и проекты



По мнению студентов, одна из главных проблем ТК — это отсутствие газоснабжения поселка. Отопление, водоподготовка и прочие хозяйственные нужды осуществляются за счет электроэнергии, что значительно повышает себестоимость проекта. В какой-то мере ситуация парадоксальная: чем больше заполнение комплекса, тем больше расходов на обслуживание гостей в рамках одного чека. То есть, к примеру, если гостевая изба вмещает от четырех до восьми человек при фиксированной стоимости, то компания из восьми человек потребляет больше ресурсов, нежели из шести человек, и, по сути, является более невыгодной для размещения. Постройка и адаптация дополнительных помещений увеличивают нагрузку на электросеть, а запуск, к примеру, резервных дизель-генераторов требует дополнительных инвестиций и ухудшает экологию поселка и территории, а именно экология является «визитной карточкой» и уникальным предложением комплекса.



Ситуация с газоснабжением Мариинска неопределенная, а повышение рентабельности, прибыли и перспектива компенсации инвестиций определяются уровнем клиентуры комплекса.







По мнению студентов, перспективы развития ТК «Мариинские избы» в текущей ситуации могут быть связаны с тремя основными факторами: привлечение клиентов из премиальных групп, развитие системы дополнительных услуг и формирование постоянных, «клубных» отношений ТК с клиентами.



Исходя из этой концепции, первый проект, получивший условное название «Женский клуб», позиционирует «Мариинские избы» как идеальное место для проведения «женских» выездных мероприятий. Это приглашение формальных и неформальных групп женщин для интеллектуального времяпрепровождения, для психологических и развивающих тренингов, для совместных уникальных спа-мероприятий, прогулок и общения. В ходе реализации проекта предполагается устанавливать связь с теми, кто может организовать выезды группы женщин (от премиальных до VIP). Перспектива проекта — выход на собственный спа-центр и самостоятельное сообщество, развитое на привлеченной аудитории.



Проект «Бизнес-класс» подразумевает использование «Мариинских изб» в качестве площадок для бизнес-мероприятий — корпоративных тренингов и совещаний, повышение чека за аренду помещения за счет повышения класса обслуживания, питания. Для этого предлагается сформировать предложения по организации проектных кампусов для команд из 10-20 человек на срок до одного-трех месяцев. Если какой-то серьезной команде надо поработать над проектом или провести стратегическую бизнес-сессию, ТК может быть предложен как уникальный и эксклюзивный вариант. Крупные платежеспособные бизнес-структуры могут арендовать помещения различного уровня комфорта как для официальных и корпоративных мероприятий, так и для отдыха.



Во время проведения исследования было выявлено, что гостям ТК сложно ориентироваться в том, какие дома в Мариинске являются частью комплекса, а какие — нет. Для работы над этой задачей был предложен проект «Сквозной брендинг».







Так как объекты МИ распределены по территории поселка, было предложено сделать общие узнаваемые элементы, чтобы люди, проживающие в одном доме, могли сравнить с другим, а также идентифицировать помещения с предоставлением дополнительных услуг, которыми можно воспользоваться. Также студенты нашли предложение, стимулирующее гостей «перепробовать» различные дома: своеобразный «Паспорт гостя Мариинска», где каждая новая локация проживания или получения дополнительных услуг отмечается штампом или наклейкой. Сбор наклеек от локаций одного ценового уровня дает бонус. Проект геймифицирует посещения ТК и стимулирует обретение нового опыта. Конечная цель проекта — формирование ядра клиентов, которые ездят в одно и то же место, но в разные дома.



По расчетам студентов, на каждого гостя должен формироваться чек на 1,5-2 тыс. руб. дополнительных услуг — питание, дополнительные услуги. Необходима разработка наклеек, сувениров — брелоков и значков, исходя из мифологии «изб» — наличие «Домового» и «Домовухи», его супруги (отсылка к заводчику-женщине), возможно, «Домовуха» — название «фирменного» напитка ТК. «Домовой и Домовуха» — так назван проект о маскоте ТК «Мариинские избы», сувенирной линейке.



Всего было представлено восемь проектов: «Мариинские избы — в ТОП-5 туристических объектов Свердловской области (автор Радаев Николай), «Женский клуб» (авторы Фомина Юлия и Снегирева Валентина), «Арт-пространство» (авторы Кобяков Максим, Цаплина Мария, Кузнецов Дмитрий), «Сквозной брендинг» (авторы Шлыкова Елизавета, Лещева Марина), «Плотина» (автор Щипанова Анастасия), «Бизнес-класс» (авторы Романова Валерия, Бочкарев Егор, Адушкин Кирилл), «Домовой и Домовуха» (авторы Аскерова Севда, Иванова Валентина), «Значимый бизнес-проект» (автор Черемисинова Марина).







Дополнительные вызовы



Достопримечательностью Мариинска является старая демидовская плотина. В настоящее время плотина — потенциально опасное сооружение, оно не оборудовано ограждениями и в случае травмирования гостя или жителя Мариинска может повлечь катастрофические правовые последствия для ТК. Ее историческое значение под вопросом, состояние плачевное (при фотографировании туристами ничего кроме разрухи не фиксируется и не может представлять красоты территории). Так как плотина не находится в собственности учредителя ТК, решение вопроса во многом связано с лоббированием и правильным ведением PR-кампании, идею и структуру которой и предложили студенты. Необходимо реактуализировать важность и нужность плотины как исторического объекта, чтобы в итоге получить средства из бюджетов всех уровней на облагораживание территории и реконструкцию, что невозможно без участия жителей и властей Мариинска и Свердловской области.







Самым неожиданным вызовом оказалась личная заинтересованность и вовлеченность собственника ТК «Мариинские избы» в процесс. На основе контент-анализа массива текстов — как маркетинговых, так и журналистских — специалисты вуза пришли к выводу, что в настоящее время сформировано общественное мнение, что «Мариинские избы» — «личное хобби» и личная «головная боль» собственника. Соответственно, отношение к проекту со стороны потенциальных партнеров и контрагентов во многом потребительское. Это может повышать стоимость любых услуг для комплекса, равно как и меняет отношение к нему власти и профессионального сообщества. «Мариинские избы» позиционируются не как бизнес-проект, а как «хоббийная» история.



В настоящее время проект в основном делает все самостоятельно, что отсекает кооперацию с другим бизнесом, который мог бы на определенных условиях развиваться в ТК (например, оказание нишевых услуг — спа, кейтеринг). Студентами при привлечении преподавательского состава вуза были разработаны предложения по изменению отношения общественности к проекту с целью его развития и масштабирования.







По мнению всех участников коллаборации, привлечение студентов к развитию ТК «Мариинские избы» привносит свежий взгляд и идеи, а студентам дает возможность получать и применять профильные знания на конкретном примере уже в процессе обучения.



Если представителей туристического или PR-сообщества заинтересовали проекты и уровень их проработки студентами, как пример потенциала Гуманитарного университета, ознакомится с проектами и презентациями можно по запросу на адрес электронной почты tourismproject@mail.ru.