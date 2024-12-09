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09.12.2024

Ольга Зотова: Сегодня обращаться к психологу стало нормой

Ольга Зотова: Сегодня обращаться к психологу стало нормойНа вопросы УрБК ответила член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, доцент, декан факультета социальной психологии, заведующая и профессор кафедры социальной психологии Гуманитарного университета Ольга Зотова.

— Ольга Юрьевна, как вы оцениваете состояние рынка услуг в области психологии в России в целом и в Свердловской области в частности?

— Рынок услуг в области психологии стремительно растет, и не только по Екатеринбургу и Свердловской области, но и по всей России. Интерес к психологии заметно вырос именно в период самоизоляции, но и после нее рост не прекращается. Сегодня не только люди частным путем обращаются к специалистам, но и большие корпорации готовы вкладывать свои ресурсы в психологическое здоровье и благополучие сотрудников.

— Соответствует ли качество оказываемых на рынке услуг профессиональным стандартам?

— Качество услуг вполне достойное, хотя в психологии, как и во многих других областях, много не вполне квалифицированных кадров. Кроме того, в практической деятельности распространены специалисты, использующие псевдонаучные методы (психологи-тарологи, психологи-нумерологии), которые разрушают адекватные представления о деятельности психолога, дискредитируя профессию психолога в целом.

— Насколько востребовано профессиональное образование в этой сфере?

— Профессиональное образование востребовано, это видно даже по количеству абитуриентов на психологические специальности. Многие приходят в психологию уже во взрослом возрасте, получая дополнительное образование и переподготовку по психологии.

Например, на нашем факультете большим спросом пользуется не только обучение по программам бакалавриата, но и магистратура по психологии, программы дополнительного образования, аспирантура. Психология как наука интегрирована в большинство курсов, читаемых на других направлениях подготовки нашего факультета, в частности, «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Управление персоналом».

Сегодня обращаться к психологу уже стало нормой, и это действительно радует.

— Какие научные исследования сейчас проводит факультет?

— Вообще психология как наука не ограничивается ведь только психологическим консультированием и психологическим сопровождением. Это еще и очень интересные научные исследования, которые востребованы в современном мире.

Например, у нас на факультете проводятся научные исследования по урбанистической психологии, в рамках которой изучаются вопросы повышения качества жизни жителей городов через окружающее пространство, эмоциональную связь людей с большим городом, их психологическую безопасность.

Мы выявили, что чувство безопасности в городе способствует формированию привязанности к месту, доверию к окружению, желанию больше времени проводить на улицах, в парках, во дворах. А отсутствие безопасности в городах ведет к изменению в составе населения, люди чаще остаются дома, меняют свои привычки и образ жизни. Таким образом, изучение поведенческих и психологических реакций в условиях проживания в городе —решающий фактор успеха для любого преобразования современного города.

Я убеждена, что у нас есть все возможности, чтобы совершить прорывные открытия для улучшения качества жизни!

Однако серьезные научные исследования – дело финансово весьма затратное, наши исследования в течении многих лет проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), благодаря которому были изучены многие актуальные и социально значимые проблемы нашего общества.

Поле для работы психолога сегодня действительно огромно, и нет никаких предпосылок, что когда-нибудь в ближайшем будущем людям психологи будут не нужны.

Фото предоставлено Ольгой Зотовой
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