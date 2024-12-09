Ольга Зотова: Сегодня обращаться к психологу стало нормой

Фото предоставлено Ольгой Зотовой

— Рынок услуг в области психологии стремительно растет, и не только по Екатеринбургу и Свердловской области, но и по всей России. Интерес к психологии заметно вырос именно в период самоизоляции, но и после нее рост не прекращается. Сегодня не только люди частным путем обращаются к специалистам, но и большие корпорации готовы вкладывать свои ресурсы в психологическое здоровье и благополучие сотрудников.— Качество услуг вполне достойное, хотя в психологии, как и во многих других областях, много не вполне квалифицированных кадров. Кроме того, в практической деятельности распространены специалисты, использующие псевдонаучные методы (психологи-тарологи, психологи-нумерологии), которые разрушают адекватные представления о деятельности психолога, дискредитируя профессию психолога в целом.— Профессиональное образование востребовано, это видно даже по количеству абитуриентов на психологические специальности. Многие приходят в психологию уже во взрослом возрасте, получая дополнительное образование и переподготовку по психологии.Например, на нашем факультете большим спросом пользуется не только обучение по программам бакалавриата, но и магистратура по психологии, программы дополнительного образования, аспирантура. Психология как наука интегрирована в большинство курсов, читаемых на других направлениях подготовки нашего факультета, в частности, «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Управление персоналом».Сегодня обращаться к психологу уже стало нормой, и это действительно радует.— Вообще психология как наука не ограничивается ведь только психологическим консультированием и психологическим сопровождением. Это еще и очень интересные научные исследования, которые востребованы в современном мире.Например, у нас на факультете проводятся научные исследования по урбанистической психологии, в рамках которой изучаются вопросы повышения качества жизни жителей городов через окружающее пространство, эмоциональную связь людей с большим городом, их психологическую безопасность.Мы выявили, что чувство безопасности в городе способствует формированию привязанности к месту, доверию к окружению, желанию больше времени проводить на улицах, в парках, во дворах. А отсутствие безопасности в городах ведет к изменению в составе населения, люди чаще остаются дома, меняют свои привычки и образ жизни. Таким образом, изучение поведенческих и психологических реакций в условиях проживания в городе —решающий фактор успеха для любого преобразования современного города.Я убеждена, что у нас есть все возможности, чтобы совершить прорывные открытия для улучшения качества жизни!Однако серьезные научные исследования – дело финансово весьма затратное, наши исследования в течении многих лет проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), благодаря которому были изучены многие актуальные и социально значимые проблемы нашего общества.Поле для работы психолога сегодня действительно огромно, и нет никаких предпосылок, что когда-нибудь в ближайшем будущем людям психологи будут не нужны.