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Доктор психологических наук Ольга Зотова: В примирении перед разводом должны участвовать психолог, юрист и медиатор

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук заведующая кафедрой социальной психологии Гуманитарного университета Ольга Зотова считает правильным привлекать к решению вопросов о помощи супругам в примирении перед разводом психологов. Об этом она сообщила УрБК, комментируя внесение в Государственную думу законопроекта, предусматривающего обязательную процедуру примирения сторон с участием психолога при бракоразводных процессах.

«Хорошо, что к решению вопросов о помощи супругам в примирении перед разводом решили привлекать психологов. Это говорит о том, что наше общество стремится стать лучше», — отметила Ольга Зотова.

Законопроект предусматривает, что при разводе супругам будет не только предоставляться три месяца на обдумывание решения, но и оказываться психологическая поддержка.

«Очевидно, что супруги не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака. При этом Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривается оказание гражданам России социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния. При этом потребность в таких услугах определяется, в том числе, наличием внутрисемейного конфликта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Я ознакомилась с этим проектом и считаю идею хорошей, но она требует доработки и командной работы. Одного психолога в данной области будет недостаточно. Это должно быть трио, состоящее из психолога, юриста и медиатора. Ведь главная задача психолога — сделать так, чтобы человек стал психологически благополучным. А в паре один супруг может желать примирения, а второй нет. Плюс здесь возникает много вторичных факторов — наличие имущества, которое надо делить, детей. Один психолог, без юриста, в таких вопросах помочь не сможет», — полагает Ольга Зотова.

При этом эксперт считает, что назначаться такие психологи могут по такому же принципу, что и государственные адвокаты, — с аналогичной оплатой за счет государственного или муниципального бюджета.

«Штатных психологов для таких случаев на текущий момент нет. Но обучить их можно. Это должны быть специалисты в области разрешения межличностных конфликтов, социальные психологи. Если человек работал клиническим психологом, то ему понадобится пройти переподготовку по психологии межличностных отношений, кризиса, семейного консультирования», — считает Ольга Зотова.
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