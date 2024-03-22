В Екатеринбурге проходит XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством»

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УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. 11-12 апреля в екатеринбургском креативном кластере «Домна» проходит XXVI международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством». Организаторами мероприятия выступили Гуманитарный университет (Россия, Екатеринбург), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (Республика Беларусь, Гомель) и Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП).Открыл конференцию ректор Гуманитарного университета доктор философских наук, профессор Лев Закс, выступивший с приветственным словом. Затем состоялось пленарное заседание, на котором выступили доктор психологических наук, профессор, академик РАО заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Асмолов с докладом «Портрет несуществующего Университета: эссе о преадаптации к изменениям», директор Центра мониторинга качества образования Гуманитарного университета Елена Пьянзина с докладом «Цифровые компетенции как инструмент творческой деятельности преподавателя», учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета Евгений Потапов с докладом «Проектное обучение как системное вовлечение студентов в городские и региональные мероприятия. Предварительная оценка эффективности студенческих стартапов».«Мы решили посвятить прошедшую конференцию теме «Образование в XXI веке: между рутиной и творчеством», поскольку она актуальна и для преподавателей, и для студентов. Рутины в сфере образования достаточно много: от составления рабочих программ до огромного объема различных отчетов. А преподавателям хочется, чтобы каждая лекция, каждый семинар проходили творчески. Чтобы глаза студентов горели и не потухали в процессе обучения. Консерватизм и рутина образовательного процесса, воспроизведение подходов предыдущих эпох, миметические инновации («чтобы было, как у всех»), ориентация на среднестатистического студента-клиента уходят в прошлое и больше не соответствуют происходящим в обществе социальным и экономическим изменениям. Сегодня в образовании на первый план выходят уникальные образовательные практики: развитие способов критического мышления, формирование готовности студента к самостоятельным решениям, к осознанному самостоятельному выбору, практикоориентированное/проектное образование», — отметила проректор Гуманитарного университета по научной работе доктор культурологии Алла Дроздова.