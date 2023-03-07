Администрация Екатеринбурга отметила вклад студентов в празднование 300-летия города

Тринадцать студентов Гуманитарного университета, обучающихся на факультете социальной психологии, в том числе по специальности «Реклама и связи с общественностью», были отмечены благодарственными письмами за вклад в создание и продвижение проектов, посвященных празднованию 300-летия со дня основания города Екатеринбурга.



Благодарственные письма были вручены 24 ноября 2023 года на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге во время финального дня ежегодного проекта Гуманитарного университета «Неделя рекламы и PR».



Администрацией города Екатеринбурга были награждены Кирилл Адушкин, Александра Анцевич, Максим Ахматов, Егор Бочкарев, Дарья Комиссарова, Юлия Коростелева, Дмитрий Кузнецов, Анастасия Лигостаева, Дарья Перепелкина, Алена Солодянкина, Дана Уткина, Анна Царева, Анастасия Щипанова.