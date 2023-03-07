Администрация Екатеринбурга отметила вклад студентов в празднование 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге 24 ноября на площадке креативного кластера «Домна» прошел финальный ...07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...05.12.2018 Создан комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Опубликован состав комитета по празднованию 300-летия основания Екатеринбурга. ...18.06.2018 В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию 295-летия города
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Вступило в силу постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о ...22.08.2011 Заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Крицкий награжден почетной грамотой губернатора Свердловской области за вклад в развитие города
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2011. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и ...