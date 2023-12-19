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В «Терминале Е» в «Пассаже» прошел мастер-класс студентов Гуманитарного университета

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Студенты Гуманитарного университета провели учебное мероприятие по направлению «Сервис» на площадке гастромаркета «Терминал Е» в ТРЦ «Пассаж». Оно прошло при поддержке преподавателей и администрации «Терминала Е».

В «Терминале Е» в «Пассаже» прошел мастер-класс студентов Гуманитарного университета
Фото: Семён Рубцов

В течение нескольких часов учащиеся старших курсов направления «Сервис» факультета социальной психологии проводили мастер-классы по изготовлению безалкогольных коктейлей, а студенты направления «Реклама и связи с общественностью» отрабатывали навыки по освещению массовых мероприятий. В ходе встречи учащиеся продемонстрировали компетенции в области нетворкинга и работы в ивент-группе.

Гостями мастер-класса стали посетители торгового центра и студенты из екатеринбургских вузов.

«Спасибо огромное, что вы собрались, организовали такое солнечное и вкусное мероприятие! Вам респект! Я три года назад была студентом и тоже делала подобные мероприятия. Поэтому все впереди, очень в вас верю, дальше — больше! Спасибо большое!» — резюмировала ивент-менеджер «Терминала Е» Настасья Есина.
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