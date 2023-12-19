В «Терминале Е» в «Пассаже» прошел мастер-класс студентов Гуманитарного университета

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Факультет социальной психологии Гуманитарного университета представил новый проект: ...04.12.2023 Факультет журналистики УрФУ провел «День межпоколенческих коммуникаций»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 2 декабря на площадке факультета журналистики Уральского федерального университета ...27.11.2023 В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге 24 ноября на площадке креативного кластера «Домна» прошел финальный ...05.04.2023 Студенты представили новые форматы для видеогида Utravel media на хакатоне в УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Студенты Гуманитарного университета приняли участие в хакатоне «Гуманитарная инициатива ...07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...