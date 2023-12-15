Студенты Гуманитарного университета подготовили дорожную карту для создания и развития креативного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Факультет социальной психологии Гуманитарного университета представил новый проект: подготовку методических рекомендаций для студентов, которые задумываются о собственном профильном деле. Об этом сообщает пресс-служба университета.Изображение предоставлено пресс-службой Гуманитарного университета
В рамках проекта уже подготовлены методические рекомендации
по запуску бизнеса в сфере PR и рекламы. Акценты в пособии сделаны на оформлении статуса самозанятого и на учреждении общества с ограниченной ответственностью (ООО). Также там описываются юридические, этические и бюджетные особенности ведения креативного бизнеса.
Методические рекомендации подготовлены авторским коллективом, в состав которого вошли студенты и преподаватели-практики. Кроме того, методическую и консультационную помощь авторам рекомендаций оказывали руководители ряда рекламных и PR-агентств Екатеринбурга.
Презентация «пилота» проекта состоялась 24 ноября в екатеринбургском креативном кластере «Домна» на проектной сессии «Недели PR и рекламы», которую традиционно каждый год проводит Гуманитарный университет.
«Уверен, что данное пособие даст отчетливое представление о первых шагах в собственном бизнесе, который можно начать с самого простого: самозанятости. Если у вас появятся какие-то вопросы, потребуются новые знания или понадобится помощь — обращайтесь в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства», — отметил в отзыве на методические рекомендации директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства кандидат экономических наук Валерий Пиличев.
«Проведенные исследования показали, что больше половины студентов-очников направления «Реклама и связи с общественностью» ГУ уже трудоустроены, около трети — работают по специальности, многие задумывались о своем бизнесе», — сообщает пресс-служба Гуманитарного университета.
В 2024 году факультет социальной психологии планирует подготовить и издать методические рекомендации по ряду направлений, обучение по которым проходит в Гуманитарном университете.