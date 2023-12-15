Студенты Гуманитарного университета подготовили дорожную карту для создания и развития креативного бизнеса

Тринадцать студентов Гуманитарного университета, обучающихся на факультете социальной психологии, в том числе по ...

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге 24 ноября на площадке креативного кластера «Домна» прошел финальный ...

В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»

В кластере «Домна» мэр, предприниматели и студенты обсудили отношения со странами Юго-Восточной Азии и Индией

Сегодня в Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений ...