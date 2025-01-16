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Сегодня, 11:48

Свердловчане стали чаще планировать отдых за границей

Свердловчане стали чаще планировать отдых за границейЖители Свердловской области стали чаще бронировать туры на отдых за границей. Во второй половине февраля количество бронирований увеличилось на 14% по сравнению с первой половиной месяца. Трафик на сайты туроператоров также вырос — на 33%. Эти данные следуют из материалов совместного исследования аналитиков «МегаФона» и экспертов сервиса «Слетать.ру», сообщает пресс-служба оператора.

Рост спроса на заграничный отдых может быть связан с укреплением рубля (на 15%, согласно данным Центробанка). Первый пик продаж в феврале пришелся на 14-е число, когда дневное снижение курса доллара составило 5%. Стоит отметить, что увеличилась и глубина бронирования: жители региона резервируют туры не только на летний сезон, но и на осень и зиму.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия», — рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

По сравнению с началом февраля в свердловском регионе вырос спрос на поездки в Турцию (+63%), Китай (+45%), Египет (+28%) и Таиланд (+16%). Чаще всего выбор страны для поездки осуществляют женщины (67%). На них пришлось вдвое больше расходов трафика, чем на мужскую аудиторию. Активнее всего планируют свой отдых люди в возрасте 35-44 лет, на которых приходится около 46% трафика на туристических сайтах.

В целом по России больше всего вырос спрос на туры в Китай и Вьетнам (в 4,7 и в 7 раз соответственно). Однако доля этих стран в общем объеме продаж остается незначительной (по 2%). Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет (на 68%), Турцию (на 54%) и Мальдивы (на 49%). Доля этих стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда и 10% для ОАЭ.

Совершать вылеты в зарубежные страны для отдыха россияне планируют из аэропортов Москвы (43,4%), Санкт-Петербурга (9,4%), Екатеринбурга (5,8%), Казани (2,7%) и Самары (2%).

Добавим, что «МегаФон» помогает своим клиентам экономить на связи в роуминге. Оператор предлагает в тестовом режиме абонентам 1 Гбайт бесплатного интернета сроком до 12 часов в самых популярных туристических странах. Это позволяет сразу же сообщить близким о прибытии, заказать такси до отеля или воспользоваться банковскими услугами.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»
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