Свердловчане стали чаще планировать отдых за границей

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Жители Свердловской области стали чаще бронировать туры на отдых за границей. Во второй половине февраля количество бронирований увеличилось на 14% по сравнению с первой половиной месяца. Трафик на сайты туроператоров также вырос — на 33%. Эти данные следуют из материалов совместного исследования аналитиков «МегаФона» и экспертов сервиса «Слетать.ру», сообщает пресс-служба оператора.Рост спроса на заграничный отдых может быть связан с укреплением рубля (на 15%, согласно данным Центробанка). Первый пик продаж в феврале пришелся на 14-е число, когда дневное снижение курса доллара составило 5%. Стоит отметить, что увеличилась и глубина бронирования: жители региона резервируют туры не только на летний сезон, но и на осень и зиму.«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия», — рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.По сравнению с началом февраля в свердловском регионе вырос спрос на поездки в Турцию (+63%), Китай (+45%), Египет (+28%) и Таиланд (+16%). Чаще всего выбор страны для поездки осуществляют женщины (67%). На них пришлось вдвое больше расходов трафика, чем на мужскую аудиторию. Активнее всего планируют свой отдых люди в возрасте 35-44 лет, на которых приходится около 46% трафика на туристических сайтах.В целом по России больше всего вырос спрос на туры в Китай и Вьетнам (в 4,7 и в 7 раз соответственно). Однако доля этих стран в общем объеме продаж остается незначительной (по 2%). Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет (на 68%), Турцию (на 54%) и Мальдивы (на 49%). Доля этих стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда и 10% для ОАЭ.Совершать вылеты в зарубежные страны для отдыха россияне планируют из аэропортов Москвы (43,4%), Санкт-Петербурга (9,4%), Екатеринбурга (5,8%), Казани (2,7%) и Самары (2%).Добавим, что «МегаФон» помогает своим клиентам экономить на связи в роуминге. Оператор предлагает в тестовом режиме абонентам 1 Гбайт бесплатного интернета сроком до 12 часов в самых популярных туристических странах. Это позволяет сразу же сообщить близким о прибытии, заказать такси до отеля или воспользоваться банковскими услугами.