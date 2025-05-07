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Центробанк: В I полугодии 2025 года количество жалоб на страховые компании снизилось на 47%

УрБК, Москва, 30.07.2025. В России в I полугодии 2025 года количество жалоб на страховые компании снизилось на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 года, и составило 10,7 тыс. Об этом сообщает Банк России.

За отчетный период 54,8% всех жалоб было связано с ОСАГО, еще 13,3% — со страхованием жизни.

Доля жалоб по договорам автокаско составила 6,5%, на страхование от несчастного случая и болезней — 5,3%, на страхование имущества физлиц — 3,7%, и 16,4% — доля иных жалоб.

Регулятор объясняет эту динамику с возможностью россиян самостоятельно уточнить значение коэффициента бонус-малус и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы (компании НСИС, IT-оператора, дочерней структуры ЦБ- ИФ).

Там отмечают, что шаблонные жалобы практически перестали поступать: 80 против 10,4 тыс. за I полугодие 2024 года.

Общее число жалоб в ЦБ со стороны потребителей финуслуг выросло в сравнении с прошлым годом на 18,6% и составило 182,4 тыс. В общей структуре жалоб за тот же период доля обращений потребителей относительно страховщиков оказалась на уровне 5,9%.

Ранее отмечалось, что ЦБ фиксирует рост числа жалоб на недостоверные рекламные объявления банков. После значительного повышения ключевой ставки, финансовые организации начали предлагать очень выгодные депозиты с высокой доходностью. Однако для получения обещанных процентов, большинство банков требует выполнить множество условий, о которых становится известно слишком поздно.
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