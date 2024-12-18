ЦБ РФ фиксирует рост числа жалоб на недостоверные рекламные объявления банков

Российские банки продолжают поднимать проценты по вкладам в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке ...16.12.2024 Клиенты российских банков заявили о сокращении лимитов по кредитным картам
УрБК, Москва, 16.12.2024. Клиенты российских банков заявили о сокращении лимитов по кредитным картам. Об этом пишут ...03.10.2017 С начала 2017 года количество жалоб на МФО выросло на 21%
УрБК, Москва, 03.10.2017. За восемь месяцев 2017 года общее количество жалоб на микрофинансовый рынок выросло на 21% по ...16.01.2015 ЦБ разрабатывает рекомендации для банков по реструктуризации валютной ипотеки
УрБК, Москва, 16.01.2015. ЦБ разрабатывает рекомендации для банков по реструктуризации валютных ипотечных кредитов. ...23.07.2014 Банки будут публиковать на сайтах информацию о запрете на привлечение вкладов
УрБК, Москва, 23.07.2014. ЦБ обязал банки публиковать на своих интернет-сайтах информацию о запрете на привлечение во ...