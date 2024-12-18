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Вчера, 14:00

ЦБ РФ фиксирует рост числа жалоб на недостоверные рекламные объявления банков

УрБК, Москва, 09.04.2025. Банк России отмечает увеличение числа жалоб на банки, обманом продвигающие якобы выгодные депозиты. Из-за эскалации проблемы ЦБ РФ и ФАС начали разрабатывать письменные рекомендации о правилах информирования вкладчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителя Центробанка Михаила Мамуту.

О неполном или недобросовестном информировании населения о депозитах известно еще с лета 2024 года, так как, после значительного повышения ключевой ставки, финансовые организации начали предлагать очень выгодные вклады с высокой доходностью. Однако для получения обещанных процентов, большинство банков требует выполнить множество условий, о которых становится известно слишком поздно.

«Расчет итоговой доходности должен быть честным и соответствовать тому, что написано в договоре. Помимо того, все дополнительные условия получения процентов должны доводиться до клиента там же, где он узнает информацию о них», — пояснил М. Мамута.

Как рассказал эксперт, регулятор уже уведомил банки о новых требованиях, теперь рекомендации оформят в виде официального письма. В том числе, ФАС и ЦБ регламентируют, каким образом должна будет отображаться информация о депозитах в рекламе, рассылках и на сайтах.

При этом, как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, письменные рекомендации по закону не обязательны к выполнению, но имеют, тем не менее, высокую значимость. Их несоблюдение плохо скажется на репутации организации и может повлечь усиление контроля со стороны регулятора.

«Рынку будет очень невыгодно игнорировать рекомендации ЦБ, поэтому так или иначе они будут соблюдаться», — подытожил Владимир Чернов.
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