В Лесном направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Прокуратура ЗАТО Лесной утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, после того как в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Стройсвязь» был заключен муниципальный контракт стоимостью 68,8 млн руб. на выполнение работ по реконструкции парка культуры и отдыха и обустройству детской площадки, обвиняемый с целью хищения бюджетных средств изготовил подложные документы о стоимости оборудования для детской площадки и передал их представителям МКУ «Управление капитального строительства».



Между тем в ходе проверки был получен договор поставки между ООО «Стройсвязь» и компанией-производителем, согласно которому стоимость 11 единиц оборудования для детской площадки с учетом услуг по доставке в ЗАТО Лесной составила свыше 1,7 млн руб., а не более 5 млн руб., как было указано в товарно-накладных документах, предоставленных обвиняемым.



Так, размер похищенных денежных средств, принадлежащих ЗАТО Лесной, составил свыше 3,2 млн руб.



В ходе предварительного расследования обвиняемый добровольно возместил причиненный муниципалитету материальный ущерб в полном объеме.



Уголовное дело направлено в городской суд города Лесной для рассмотрения по существу.