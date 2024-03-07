В Лесном направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...27.01.2020 В суд Челябинска направлено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере свыше 33,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.01.2020. В Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное ...21.10.2019 Житель Кушвинского района обвиняется в незаконной рубке леса с ущербом свыше 3,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Житель деревни Мостовой города Кушвы обвиняется в совершении преступления, ...16.09.2019 Предпринимателя из Миасса обвиняют в хищении более 24 млн рублей бюджетных средств
УрБК, Челябинск, 16.09.2019. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...20.10.2014 В суд направлено уголовное дело по факту хищения имущества ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод»
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...