Суд в Свердловской области рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 206 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Прокуратура ЗАТО города Лесного в Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей». Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 890 тыс. руб. и хищении у муниципального учреждения более 206 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с марта 2022 года по май 2024 года обвиняемый получил указанную сумму взятки за заключение с индивидуальным предпринимателем договоров на размещение рекламы, подписание актов выполненных работ и согласование оплаты в пользу предпринимателя.



Также между возглавляемым обвиняемым учреждением и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» в мае 2023 года был заключен договор на возмездное оказание информационных услуг, который исполнялся сотрудником МАУ «Центр информации и общественных связей».



Также в период с мая по декабрь 2023 года обвиняемый заключил фиктивный договор с самозанятым, который выступал в роли подрядчика и исполнял работы, которые фактически уже были выполнены. Кроме того, он составлял и подписывал акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые фактически не выполнялись.



В свою очередь, самозанятый, получая денежные средства от МАУ «Центр информации и общественных связей», передавал их через посредников обвиняемому.



Таким образом мужчине удалось похитить из муниципального учреждения свыше 206 тыс. руб.



Он обвиняется в совершении преступления по п. «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в его служебные полномочия, в крупном размере) и по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).



Уголовное дело направлено в городской суд города Лесного для рассмотрения по существу.