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Депутатам гордумы Екатеринбурга представили проект Академии детского творчества в восьмом районе города

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Депутаты гордумы Екатеринбурга в ходе выездного заседания, прошедшего в Академическом районе, обсудили проект Академии детского творчества. Проектно-сметную документацию разработал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое».

Депутатам гордумы Екатеринбурга представили проект Академии детского творчества в восьмом районе города

Материалы уже прошли государственную экспертизу, по итогам которой было выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба девелопера. Проект будущей Академии также одобрили министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, и. о. министра образования и молодежной политики Среднего Урала Нина Журавлева, первый зампредседателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, председатель комиссии гордумы по социальной защите и здравоохранению Станислав Киселев, начальник департамента образования города Константин Шевченко, начальник управления по физической культуре и спорту столицы Урала Людмила Фитина и начальник управления культуры города Илья Марков.

«Академия детского и юношеского творчества объединит несколько поколений: здесь будут проходить мероприятия для разного возраста, а на каких-то из них дети смогут заниматься вместе со своими родителями. Из спортивных секций по плану здесь должен появиться скалодром, также можно будет заниматься баскетболом и волейболом, настольным теннисом и гимнастикой. Культурное развитие юных жителей Академического будет вестись по таким направлениям, как хореография и театральное искусство. Рядом с Академией появятся мастерские по гончарному и стеклодувному делу», — рассказал депутатам генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Депутатам гордумы Екатеринбурга представили проект Академии детского творчества в восьмом районе города

Академия детского творчества будет построена рядом с Преображенским парком, в непосредственной близости от храма святых Божиих Строителей. Предполагается, что объект займет почти гектар земли. Уникальность здания — в объединении в одном месте секций и клубов разных направлений. Присутствующие на совещании одобрили и поддержали проект.

«Первая школа в Академическом была построена в 2011 году. На сегодняшний день состоялось уже более десятка выпусков в этой и в следующих школах, которые сдавались позже. При этом государственных и муниципальных услуг допобразования в районе не было вплоть до прошлого года. В 2022 году здесь появился филиал художественной школы. В этом году благодаря застройщику, который сделал подарок к 300-летию Екатеринбурга, появился еще один филиал — музыкальной школы. В рамках подготовки к Универсиаде был построен Дворец Дзюдо. Таким образом начали появляться первые ростки допобразования. Но это очень мало. Раз мы все решили создать новый район, то возложили на себя обязанность заботиться о нем, по крайней мере, до его совершеннолетия. Мы должны добиться, чтобы по социальной инфраструктуре он был похож на другие семь районов. Это наша общая задача», — подчеркнул первый зампредседателя гордумы Михаил Матвеев.

По итогам заседания депутаты единогласно одобрили проект возведения Академии детского творчества в восьмом районе города.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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