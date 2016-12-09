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Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили планы по развитию медицинской инфраструктуры в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили планы по развитию медицинской инфраструктуры в Академическом районе. Тема была поднята на совместной встрече депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного развития» и Комиссии по социальной защите в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведущего девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили планы по развитию медицинской инфраструктуры в Академическом районе

В частности, участники встречи подвели итоги работы взрослой поликлиники в Академическом районе. Как отметила заведующая поликлиникой №3 Центральной городской больницы №6 Елена Гальперина, за первые шесть месяцев учреждение вышло на полную мощность: здесь работают 80 врачей, среди которых 19 специалистов высшей категории и четыре кандидата наук. Поликлиника обслуживает 1 тыс. 160 пациентов в день, а дневной стационар рассчитан на 60 койко-мест. В женской консультации под наблюдением находятся 1,2 тыс. беременных, ежедневно ведется прием 150 пациенток. Спрос на услуги травмпункта оказался выше прогнозируемого — вместо запланированных 70 человек сюда ежедневно обращаются 110 жителей.

Однако ключевой темой встречи стало создание в Академическом инновационного медицинского кластера. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова напомнила участникам, что медико-техническое задание для комплекса зданий НИИ ОММ было разработано в 2023 году, а земельный участок на пересечении улиц Амундсена и проспекта Академика Сахарова площадью 5,5 га уже передан в федеральную собственность. В бюджете Свердловской области на 2025-2027 годы заложено 4,5 млрд руб. на строительство медицинского центра. Еще одним участником кластера должен стать медицинский университет.

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили планы по развитию медицинской инфраструктуры в Академическом районе

Ранее Совет Федерации РФ рекомендовал включить НИИ ОММ в государственную программу «Строительство». Напомним, проект был разработан и передан городу мастер-девелопером восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое», также застройщик подобрал участок для возведения зданий, который будет удобен для местных жителей, пациентов и врачей института.

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев подчеркнул важность медицинского кластера для развития Академического. Он отметил, что проект создаст сотни, а, возможно, и тысячи рабочих мест, а также предложил депутатам официально поддержать инициативу.

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили планы по развитию медицинской инфраструктуры в Академическом районе

Стоит добавить, что помимо медицинской инфраструктуры, в Академическом развивается транспортная сеть. Так, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев рассказал о проектировании новых дорожных развязок, которые повысят транспортную доступность территории.

«Сегодня населению нужны не просто квартиры, а благоприятная и комфортная городская среда, которую мы стараемся создать на территории Академического района, — отметил В. Киселев.

В частности, он рассказал о завершении проектирования развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева, а также сообщил, что проект развязки Амундсена — ЕКАД находится на госэкспертизе. Ожидается, что к моменту завершения строительства медучреждений все запланированные транспортные объекты будут готовы.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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