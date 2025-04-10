В Академическом районе Екатеринбурга прошли торжества в честь Дня медика

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню медика. Почти полсотни медицинских работников из учреждений здравоохранения, расположенных в восьмом районе, поблагодарили за добросовестный труд. Торжественный прием медработников прошел в актовом зале поликлиники для взрослого населения, которую открыли здесь меньше года назад, сообщает пресс-служба основателя территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Представителям Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, «Первой детской поликлиники», ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского, Свердловского областного онкологического диспансера, а также Территориального центра медицины катастроф, «Пятого военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ», клиники «Реабилитации доктора Волковой» и областной наркологической больницы вручили благодарности и грамоты от Законодательного собрания Свердловской области, екатеринбургской городской думы и администрации Академического района. Почестей удостоились медицинские сестры, фельдшеры скорой медицинской помощи, фармацевты, а также специалисты по социальной работе и врачи различных специальностей.Награды в честь профессионального праздника представителям коллективов медицинских организаций, расположенных в восьмом районе уральской столицы, вручали глава района Николай Смирнягин, первый зампредседателя гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев, депутат ЕГД Анастасия Немец. Михаил Матвеев подчеркнул, что с врачами и медсестрами, которые работают в Академическом, все жители района «будут жить здОрово и здорОво». А Николай Смирнягин напомнил, что новая поликлиника для взрослых позволяет жителям Академического получать необходимую помощь, не выезжая за пределы родного района.«Сегодня у нас на территории Академического района действуют медицинские организации разного профиля, и некоторые из них насчитывают уже очень солидный период с начала своей работы. Такие уникальные и, не побоюсь сказать, одни из лучших в России учреждения, как областной госпиталь для ветеранов войн и свердловский онкологический диспансер работают уже десятилетиями. В этом году десятилетний юбилей отмечает Первая детская поликлиника — уникальное учреждение, которое появилось в набирающем силы и растущем Академическом в 2015 году и сразу стало не просто востребованным, ведь количество детей, которые появлялись в семьях наших жителей, росло в геометрической прогрессии», — отметил глава Академического района.Николай Смирнягин подчеркнул, что труд, которому медики посвятили жизнь, — это настоящее призвание, и все люди искренне благодарны им за высочайшую квалификацию, терпение и чуткость. К поздравлениям присоединился и председатель совета директоров ведущего застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Он назвал собравшихся «хранителями здоровья» и «ангелами-хранителями» взрослых и детей, проживающих в самом молодом и развивающимся районе Екатеринбурга.«Первые поликлиники, как взрослая, так и детская, появились в пятом квартале Академического. Это были небольшие помещения на первых этажах, куда приходили за помощью и консультациями первые жители района. Мы, как основатели территории, тогда понимали: нам нужны люди в белых халатах, ведь проект со временем вырастет до самостоятельно района и здесь будет проживать не несколько сот человек, а десятки тысяч! И мы сделали все для того, чтобы работники поликлиник в нашем районе стали сначала его жителями, а уже потом – сотрудниками учреждений, расположенных в Академическом», — рассказал Виктор Киселев.Он также добавил, что основатели Академического района, который в первый день лета отметил 20-летие проекта, еще на стадии его проектирования понимали: медицина здесь будет развиваться. А сам проект, ставший районом, с годами превратиться в настоящий Уральский Наукоград. Все учреждения сферы здравоохранения, сотрудников которых чествовали в торжественной обстановке, станут резидентами будущего Медицинского кластера в Академическом районе, который станет «жемчужиной» Наукограда.