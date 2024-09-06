В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении средств нацпроекта «Образование» на сумму свыше 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Тугулыме перед судом предстанет житель Тюмени, являющийся бывшим директором ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...10.04.2024 В Екатеринбурге будут судить главбуха по обвинению в хищении свыше 2 млн рублей из сейфа предприятия
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший главный бухгалтер ООО «Управляющая ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...27.01.2020 В суд Челябинска направлено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере свыше 33,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.01.2020. В Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное ...