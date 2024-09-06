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06.09.2024

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении средств нацпроекта «Образование» на сумму свыше 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета регионального отделения общественного движения.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции обвиняемая похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование».

Кроме того, в период с сентября по декабрь 2023 года она похитила свыше 2,4 млн руб., заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб.

При этом она дала указание подконтрольному ей директору коммерческой организации о необходимости поставки только части товаров, подписав товарные накладные о приемке товара в полном объеме. После поступления средств по договорам на счет компании обвиняемая получила возможность распоряжаться суммой свыше 2,4 млн руб.

В целях легализации похищенных средств женщина распорядилась перевести свыше 4,7 млн руб. другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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