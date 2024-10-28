В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, которые похитили криптовалюту на 5,6 млн рублей

УРБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в похищении человека, разбойном нападении и хищении цифровой валюты в сумме, эквивалентной свыше 5,6 млн руб., и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно материалам уголовного дела, банда действовала в период с марта по август 2023 года. В ее состав входили шесть человек, из них одно лицо органами следствия не установлено, в связи с чем материалы в отношении него выделены в отдельное производство. В том числе в состав банды входил бывший сотрудник МВД. Создал преступную группу весной 2023 года житель Алтайского края, который ранее узнал о наличии у жителя Екатеринбурга денежных средств и цифровой валюты на общую сумму свыше 500 млн руб. и решил напасть на последнего и похитить у него деньги и цифровую валюту.



Члены банды были обеспечены огнестрельным оружием и патронами к нему. Перед совершением преступления участники банды собирали информацию о потерпевшем, длительное время наблюдая за его графиком работы, маршрутами передвижения, местами жительства и работы. В совершение преступления для сбора сведений о потрепавшем был вовлечен на тот момент действующий сотрудник полиции, предоставивший за взятку в размере 300 тыс. руб. персональные данные потерпевшего из информационных баз МВД.



В июле 2023 года в поселке Рудном члены банды совершили разбойное нападение на потерпевшего. Они похитили его, вывезя в лесной массив в Нижне-Исетском лесопарке Екатеринбурга и удерживали до тех пор, пока пострадавший не сообщил логин и пароль от принадлежащих ему электронных криптовалютных кошельков. После получения доступа к кошелькам бандиты вывели на свои счета цифровую валюту на сумму более 5,6 млн руб.



С целью придания правомерного вида владению и распоряжению похищенным обвиняемые продали постороннему лицу цифровую валюту на сумму свыше 4 млн руб., распределив между собой похищенные средства. Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в августе 2023 года.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде и в совершаемых ею нападениях», п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, с применением оружия, из корыстных побуждений, организованной группой», пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия, организованной группой, в особо крупном размере», пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, организованной группой, в особо крупном размере», п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их владению, в крупном размере, организованной группой», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере», п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, из корыстной заинтересованности», ч. 5 ст. 33, пп. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Пособничество в разбое, в особо крупном размере». Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.