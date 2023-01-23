В Свердловской области за махинации с недвижимостью на сумму более 24,3 млн рублей будут судить преступную группу

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области перед судом предстанут семеро жителей региона — четыре женщины и трое мужчин. Все обвиняются в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 24,3 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По версии следствия, преступная группа была создана жительницей Сысертского района 1969 года рождения и действовала с июня 2009 по июль 2020 года. Организатор обладала большим опытом в области сделок с недвижимостью, а также имела доступ к данным о лицах, имеющих долги по коммунальным платежам.



Участники группы при общении или совместном распитии алкоголя убеждали собственников жилья продать недвижимость, обещая погасить долги и купить на вырученные деньги другое жилье. Далее потерпевших уговаривали оформить доверенность и зарегистрировать переход права собственности на жилье на членов преступной группы или на подконтрольных им людей. Среди жертв оказались инвалиды и лица, оставшиеся без попечения родителей, которым жилье предоставило государство.



Обвиняемые своими действиями причинили ущерб в размере 24,3 млн руб. Также они попытались похитить права собственности на недвижимость стоимостью более 4,3 млн руб., но им не удалось довести это до конца.



В зависимости от роли и степени участия члены группы обвиняются в преступлениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере», частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в покушении на мошенничество.



Следует уточнить, что в отношении еще одного участника группы уголовное дело выделено в отдельное судопроизводство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.