В Екатеринбурге будут судить участника банды, укравшей у банка более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении семи ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...12.07.2023 В Екатеринбурге будут судить работницу банка за хищение 1,2 млн рублей со счетов клиентов
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...03.12.2019 В Екатеринбурге будут судить бизнесмена за невозврат в РФ более 1 млн долл. США после сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за уклонение от исполнения обязанностей по ...17.10.2016 В Екатеринбурге будут судить группу мошенников, обокравших банки на 68 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. В Екатеринбурге перед судом предстанут члены преступной группы, которой удалось ...