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В Екатеринбурге будут судить участника банды, укравшей у банка более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Екатеринбурге будут судить одного из членов преступной группировки, которая похитила у банка свыше 200 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчине предъявлено обвинение в организации преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Как выяснили правоохранители, в декабре 2009 года замначальника отдела одного из банков организовал преступную группу для кражи денег кредитного учреждения. Для выполнения аферы он привлек двух знакомых: ведущего специалиста отдела банка и обвиняемого, являвшегося на тот момент начальником юридического отдела одного из заводов.

Члены преступной группировки подбирали подставных заемщиков, которых убеждали оформить кредиты с обещанием, что обязательства перед банком будут исполнены самими соучастниками. При этом обвиняемый выполнял главную роль. Он создавал фиктивные документы для получения кредитов и обеспечивал вывод похищенных средств со счетов юридических лиц.

По версии следствия, в период с декабря 2009 года по февраль 2011 года преступники причинили банку ущерб на сумму свыше 200 млн руб. Уголовное дело передадут в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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