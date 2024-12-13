В России долги за ЖКХ могут разрешить передавать коллекторам

УрБК, Москва, 29.07.2025. Минстрой рассмотрит возможность внесения поправок в Жилищный кодекс РФ (п.18 ст. 155), позволяющих переуступать третьим лицам, в том числе и коллекторам, права требования задолженностей по коммунальным платежам, сообщает
газета «КоммерсантЪ».
Обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой направила 23 июля 2025 года председатель совета Ассоциации копаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко.
Это предложение о внесении поправки вызвано растущей задолженностью россиян по коммунальным платежам перед управляющими многоквартирными домами компаниями.
По данным коммерческого директора по управлению объектами жилой недвижимости Asterus Татьяны Хлебалиной, общая задолженность граждан по коммунальным платежам только в I квартале 2023 года составила почти 900 млрд руб., причем 30-50% долгов «приходится именно на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО)».
Из-за этого задолженности граждан фактически ложатся на управляющие компании, прежде всего на такие УК, у которых нет прямых договоров с РСО. Соответственно они оплачивают долги жильцов из средств УК.
«УК обязаны перечислять деньги РСО в полном объеме, даже если жители не платят, из-за чего дебиторская задолженность копится на их балансе, а не на счетах РСО», — пояснила эксперт.
Как рассказывает заместитель гендиректора УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева, именно из-за недостатка средств УК не могут проводить текущие ремонты в требуемых объемах. А значит за чужие долги платят, хоть и не напрямую, добросовестные плательщики, уточняет директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.
Для решения этой проблемы в декабре 2024 году Государственная дума РФ уже приняла
в первом чтении законопроект, который упростит взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги. Для внесудебного взыскания задолженности может быть использована исполнительная надпись нотариуса. Дальнейшее движение документа ожидается в осеннюю сессию.
При этом предложение Лина Ткаченко из АКОН по передаче коммунальных долгов коллекторам «может нести риски для собственников жилья, среди которых — передача такой задолженности недобросовестным коллекторам», прокомментировал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической компании «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев.
Это и было основной причиной запрета на переуступку права требования о взыскании с граждан долгов за ЖКУ третьим лицам.
Руководитель корпоративной практики юридической компании «Митра» Алина Ахметова назвала снятие этого запрета «излишним и противоречащим посыла законодателя при введении ч. 18 в ст. 155 ЖКХ».