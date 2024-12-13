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13.12.2024

Госдума в первом чтении приняла законопроект о взыскании долгов по ЖКХ через нотариуса

УрБК, Москва, 13.12.2024. Государственная дума РФ рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, который упростит взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги. Для внесудебного взыскания задолженности может быть использована исполнительная надпись нотариуса.

Документ размещен на сайте СОЗД (Системы обеспечения законодательной деятельности). Он внесен группой депутатов из комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Как говорится в пояснительной записке, в первом квартале 2023 года задолженность россиян за ЖКХ составила почти 900 млрд рублей. При этом за последние два года принят ряд законов, которые усложнили работу с должниками, так как их личность теперь можно узнать только с их согласия.

По закону нотариусы обладают правом получения сведений из ЕГРН. Таким образом, на них можно возложить обязанность информировать должника о требовании погасить долг, установить срок для частичного или полного погашения задолженности.

При этом, согласно законопроекту, исполнительная надпись не может быть совершена, если нотариус получил письменные возражения должника по расчету задолженности.

Причинами задолженностей депутаты считают не столько нехватку денег, сколько низкий уровень платежной дисциплины.

«В большинстве случаев потребители руководствуется принципом «платить в последнюю очередь» или не платить вообще. В сознании потребителей бытует устоявшееся мнение, что коммунальные услуги это не коммерческий продукт, и вне зависимости от оплаты, организации должны их предоставлять», — отмечают авторы законопроекта.

Авторы проекта ожидают сокращение количества должников и «значимому экономическому эффекту по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ».
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