Госдума в первом чтении приняла законопроект о взыскании долгов по ЖКХ через нотариуса

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УрБК, Москва, 13.03.2014. Госдума на пленарном заседании 12 марта приняла в первом чтении правительственный ...