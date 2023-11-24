Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина рассказала в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» об ограничениях прав собственника недвижимости в виде ареста, ипотеки и аренды.— Ирина Викторовна, поясните, что представляет собой обременение/ограничение права собственности? Какие разновидности встречаются?
— Обременения — это ограничения прав собственника на объект недвижимости, которые он обязан учитывать при осуществлении своих правомочий.
Гражданский кодекс Российской Федерации относит к обременениям/ограничениям недвижимости сервитут, ипотеку, аренду, доверительное управление, наем жилья, ренту. По закону о регистрации они подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
Кроме того, к ним относят арест имущества должника, который наложил судебный пристав-исполнитель. При аресте третьи лица не получают прав на недвижимость. Арест обычно запрещает распоряжаться имуществом, может ограничивать пользование им или предполагает изъятие имущества.— Какой самый распространенный вид обременений?
Самым распространенным видом обременений является ипотека. В 2024 году в Свердловской области зарегистрировано более 147 тыс. ипотек (147 477).
При приобретении жилья за счет кредитных средств в отношении жилого помещения возникает залог между собственником и банком. Банк является залогодержателем. Соответствующая запись вносится в ЕГРН.
При залоге собственник не может свободно распоряжаться имуществом, отчуждать имущество без согласия залогодержателя. С прекращением обязательств по кредиту залог прекращается.
Для погашения регистрационной записи об ипотеке в ЕГРН необходимо обратиться в Росреестр. В случае, если закладная не выдавалась, заявление подает банк. А если выдавалась, то заявление подает законный владелец закладной с одновременным представлением документарной закладной или выписки по счету депо при условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная. С заявлением также может обратиться залогодатель с одновременным представлением документарной закладной, содержащей отметку банка об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме.— Какие последствия обременения арендой?
— Обременение в виде аренды, по данным статистической отчетности, занимает второе место по распространенности после ипотеки (11 749).
Аренда устанавливается на основании договора аренды. Арендодатель получает плату, а арендатор — право владения и пользования объектом недвижимости в пределах, установленных договором.
Договор аренды на срок более года подлежит государственной регистрации. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду.
При заключении договора арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и так далее). Также при отчуждении обремененного арендой имущества собственник обязан уведомить нового правообладателя о наличии аренды.
Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.— Как узнать о наличии обременений/ограничений в ЕГРН?
Проверить наличие обременения/ограничения права на недвижимость можно, запросив выписку из ЕГРН через МФЦ или в электронном виде через сайт Росреестра или портал Госуслуг.
Также информацию можно узнать через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости» на сайте Росреестра.— Ирина Викторовна, что делать, если по сведениям ЕГРН на объект недвижимости наложен арест/запрет?
— В большинстве случаев решение о наложении ареста принимается судебным приставом-исполнителем или судом. Копия акта о наложении ареста, о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом направляется в орган регистрации прав.
Причины наложения ареста могут быть самыми разными: судебные тяжбы, имущественные споры, это могут быть и неоплаченные штрафы ГИБДД, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, неуплата налогов и алиментов и другое.
После того, как задолженность погашена, в рамках межведомственного взаимодействия пристав-исполнитель или суд направляют сведения об отмене ареста/запрета в Росреестр, запись об аресте (запрете) погашается в ЕГРН в течение трех рабочих дней.
Арестованное имущество нельзя продать, подарить или сдать в аренду. Поэтому перед покупкой недвижимости важно проверять квартиру, дом или земельный участок на наличие возможных ограничений.Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Свердловской области