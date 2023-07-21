Шестеро жителей Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга за прошедшие сутки зафиксировали всплеск активности ...19.07.2023 Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...21.06.2023 В Екатеринбурге преподаватель вуза отдал мошенникам 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В отделение полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратился местный ...14.09.2022 За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн ...