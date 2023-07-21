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Вчера, 11:23

Шестеро жителей Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала серию обращений от местных жителей, ставших жертвами телефонных мошенников. Шестеро потерпевших в сумме отдали злоумышленникам более 10 млн руб. Пятеро обратившихся — пенсионеры, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Обычно аферисты представляются сотрудниками Банка России, а также ФСБ или других силовых структур. Жертве рассказывают, что на ее имя пытаются оформить кредит, и для спасения средств требуется оформить «зеркальный» заем. Потом потерпевших убеждали перевести деньги на «безопасные» счета, обещая потом вернуть.

В одном случае женщину 1952 года рождения убедили взять несколько кредитов и продать жилье. В итоге она передала злоумышленникам 4,4 млн руб. В другом случае пенсионерка 1955 года рождения отдала 3 млн руб. своих сбережений и 300 тыс. руб., взятых в кредит. В Ленинском районе медсестра 2001 года рождения по инструкции злоумышленников взяла заем на 1 млн руб. и отдала им.

К пенсионеру 1955 года рождения пришла женщина, рассказавшая, что ее организация должна выплатить мужчине компенсацию за демонтаж противопожарных счетчиков. На следующий день пришла другая «сотрудница компании», заявившая о необходимости сначала заплатить 6 тыс. руб., которые тоже обещали вернуть. Мужчина выполнил инструкции, а после ухода злоумышленницы обнаружил, что с его карты списалось 653 тыс. руб.
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