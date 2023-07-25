Телефонные мошенники похитили у трех пенсионерок из Екатеринбурга более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала серию обращений от местных жителей, ставших ...19.07.2023 Телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга 6,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала серию обращений от граждан, ставших жертвами ...18.01.2023 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...14.09.2022 За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около 15 млн ...02.07.2021 Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела более 1,2 млн руб. на «безопасные» счета ...