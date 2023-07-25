Телефонные мошенники похитили у трех пенсионерок из Екатеринбурга более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала три новых случая телефонного мошенничества в отношении местных жителей. Жертвами злоумышленников стали три пенсионерки, которые в сумме отдали более 3 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



В Кировском районе по одной и той же схеме были обмануты женщины 1940 и 1957 годов рождения. Неизвестные звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками Банка России и утверждали, что на имя екатеринбурженок кто-то пытается оформить крупные кредиты. Для спасения денег предлагалось оформить зеркальные займы и перевести их на «безопасные» счета. В итоге 83-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1 млн 083 тыс. руб. из сбережений, вторая — 334 тыс. своих денег и 840 тыс. кредитных средств.



Третий случай произошел в Ленинском районе, где мошенники убедили пожилую женщину инвестировать на фиктивном сайте, выдаваемом за площадку «Газпрома». Екатеринбурженка перевела 360 тыс. руб. из сбережений и 500 тыс. руб., взятых в кредит.