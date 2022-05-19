Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили ее продать квартиру и оформить несколько кредитов. Все эти деньги женщина в итоге передала им, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Все началось месяц назад, когда екатеринбурженке позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов. Последняя утверждала, что кто-то пытается по доверенности оформить кредит на имя потерпевшей. После звонок был переведен на «специалиста технического отдела», утверждавшего, что для сохранения денег нужно оформить «зеркальные» займы и перевести эти средства на «безопасные счета». Женщина выполнила все указания звонивших.



Через несколько дней пенсионерка получила сообщение, что ее квартира выставлена на продажу. Мошенники утверждали, что для защиты жилья требуется самостоятельно оформить сделку купли-продажи недвижимости, чтобы в дальнейшем вернуть квартиру в собственность. Екатеринбурженка согласилась, и к ней приехала лжериелтор с договором на оказание услуг по продаже объекта недвижимости. Потерпевшая подписала документ.



После этого на одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже квартиры женщины. «Риелтор» и пенсионерка оформили через МФЦ сделку купли-продажи жилья, стоимость которого была оценена в 1,9 млн руб. Когда потерпевшая получила деньги, мошенники убедили ее внести наличные через банкомат на улице 8 Марта. Ей вызвали такси, и она перевела злоумышленникам все полученные с продажи квартиры средства.



После этого мошенники перестали выходить на связь, и потерпевшая поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн руб.: 600 тыс. кредитных средств и 1,9 млн — за квартиру.