Супружеская пара из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам 7,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, работающий на Уральском заводе ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...09.08.2021 Школьный учитель из Екатеринбурга перечислила телефонным мошенникам более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 57-летняя местная жительница, работающая школьным ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...