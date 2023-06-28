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Супружеская пара из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам 7,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1958 года рождения, работающая врачом-терапевтом, и рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у женщины и ее супруга 7,5 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

С потерпевшей 8 июля связался некто, представившийся сотрудником ФСБ. Он утверждал, что идут мероприятия по задержанию находящегося в федеральном розыске человека, который проводит мошеннические действия в отношении екатеринбурженки. От нее требовалось срочно сменить корреспондентский счет.

После с потерпевшей связалась женщина, назвавшаяся банковским специалистом. Она также убеждала екатеринбурженку поменять корреспондентский счет, чтобы помешать украсть деньги. Далее потерпевшую убедили оформить на себя кредиты и снять сбережения. В течение нескольких дней в соответствии с инструкциями звонивших она обналичивала перечисленные средства, а затем переводила на указанные счета.

Далее екатеринбурженке сообщили, что в отношении ее супруга тоже могут быть совершены мошеннические действия. В итоге мужчину также убедили перевести на счета мошенников накопления и заемные средства. В сумме пара отдала злоумышленникам 1,5 млн руб. своих денег и 6 млн 058 тыс. руб. — кредитных. Только вечером 12 июля родственники объяснили им, что потерпевшие стали жертвами мошенников.
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