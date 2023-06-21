В Екатеринбурге сотрудник УЗГА передал телефонным мошенникам 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В отделение полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратился местный ...11.07.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Серова более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В дежурную часть полиции Серова обратился 32-летний местный житель, который стал ...06.10.2021 Телефонные мошенники обманом похитили у жителя Екатеринбурга более 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...