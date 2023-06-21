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Вчера, 14:22

В Екатеринбурге сотрудник УЗГА передал телефонным мошенникам 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, работающий на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), который стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его оформить и передать им кредиты на 2,4 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Две недели назад с потерпевшим связался некто, представившийся капитаном полиции и заявивший, что на имя екатеринбуржца поданы заявки на кредиты. После мужчину перевели на человека, назвавшегося начальником службы безопасности Банка России. Тот утверждал, что потерпевший должен закрыть одобренные на его имя несанкционированные кредиты с помощью «зеркального займа».

После этого третий злоумышленник, представившийся специалистом банка, убедил мужчину оформить кредит на 1 млн руб., а затем еще один на 1,4 млн руб. Полученные деньги пострадавшего уговорили перевести на «безопасные» счета. Екатеринбуржцу обещали, что кредиты будут в итоге аннулированы, а мошеннические заявки отклонены. После передачи денег мужчина понял, что стал жертвой телефонных аферистов.
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