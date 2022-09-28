В Екатеринбурге преподаватель вуза отдал мошенникам 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В отделение полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратился местный житель, занимающий должность заведующего кафедрой в одном из уральских вузов. Мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и передал им более 1,6 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По словам потерпевшего, во время работы к нему через мессенджер обратился некто, представившийся специалистом министерства образования РФ. Звонивший утверждал, что злоумышленники пытались снять средства со счета преподавателя, но Банк России отклонил операцию.



После мужчине позвонил другой мошенник, представившийся представителем ЦБ, и сказал, что требуется обналичить все сбережения и перевести на «безопасный» счет. Потерпевший выполнил инструкции звонивших и перечислил на указанный счет 650 тыс. руб.



Далее с ним связался еще один человек, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он утверждал, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. По его словам, чтобы избежать этого, необходимо оформить «зеркальный» банковский заем и перевести эти деньги на указанный счет. Екатеринбуржцу пообещали, что позже с ним свяжется юрист для дальнейших инструкций.



На связь больше никто не выходил, и мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Всего он передал злоумышленникам 650 тыс. руб. сбережений и 970 тыс. руб., взятых в кредит.